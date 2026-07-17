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Главный тренер «Зенита» Семак: хотелось бы, чтобы офсайдные линии работали чётко и быстро

Главный тренер «Зенита» Семак: хотелось бы, чтобы офсайдные линии работали чётко и быстро
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от судейства в матче за OLIMPBET Суперкубок России — 2026 с московским «Спартаком».

«Посмотрим, как будут работать офсайдные линии завтра. Хотелось бы, чтобы максимально чётко и быстро. Это в интересах всех. Посмотрим, как и новые правила будут работать. Это шаг, чтобы пауз было меньше. У судей будет возможность на это реагировать. В этом отношении хорошо. Нужно привыкнуть к этим изменениям», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Встреча пройдёт в субботу, 18 июля, в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Начало — в 19:30 мск.

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