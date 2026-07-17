Сергей Семак рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира — 2026

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем финальном матче чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Аргентины встретится с Испанией. Игра пройдёт в воскресенье, 19 июля, начало — в 22:00 мск.

«Игра сборных и работа тренера сборной — это не одно и то же, что работа в клубе. Нужно выбрать игроков, которые понимают требования тренера. Есть команды, которые командной игрой заслужили сыграть в финале. Это две сборные, которые умеют контролировать мяч. Испания пропустила один мяч — фантастически! Финал — это сильные духом и коллективом. Даже Месси добегал.

В финале буду болеть за Аргентину. Хотя и Испания мне симпатична. С первого своего чемпионата мира, который я смотрел в 1986 году, болею за Аргентину», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальная игра состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является команда Аргентины.