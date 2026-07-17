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Главный тренер «Зенита» Семак рассказал о комплектовании команды на сезон

Главный тренер «Зенита» Семак рассказал о комплектовании команды на сезон
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий на тему комплектования команды перед новым сезоном. 18 июля сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра выступит Евгений Буланов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В каждом клубе трансферный вопрос открыт постоянно. Кто-то уходит, а кто-то приходит. Возможно, у нас ещё кто-то уйдёт, а кто-то придёт. Смотрим на ребят, которые вернулись. Всегда есть сложности, когда проходят чемпионаты Европы или чемпионат мира», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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