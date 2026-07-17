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Соболев: когда весь стадион свистит при виде меня — это же классно. Я кайфую!

Соболев: когда весь стадион свистит при виде меня — это же классно. Я кайфую!
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, как он относится к критике в свой адрес.

— Артём Дзюба тем лучше играет, чем больше его не любят. Ты тоже испытываешь сильную потребность во внешних раздражителях?
— В какой-то степени, наверное, да. В любом случае ищешь, от чего заряжаться. Если тебя не любят болельщики, освистывают, ты не можешь не обращать на это внимание. Значит, нужно направить эту энергию в нужное русло, сделать своим оружием. Когда весь стадион свистит при виде меня — это же классно. Я кайфую! Значит, им небезразличен, какую-то эмоцию вызываю. Было бы плохо, если бы не свистели и не кричали. Я не против и не обижаюсь — наоборот, подыгрываю, — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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