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Главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал слухи об интересе к Александру Головину

Главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал слухи об интересе к Александру Головину
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об информации в СМИ о возможном переходе в петербургский клуб полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Интересоваться — больше вопрос руководства и трансферного комитета. Если мы говорим о Головине, он квалифицированный игрок, но пока я не владею информацией, насколько это возможно или нет. В прессе много информации. Иногда даже не знаю футболистов, которыми интересуется «Зенит». Бывают моменты, когда так набивают цену на футболистов. Процентов 10 из того, что пишут, является правдой», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее сообщалось, что «Монако» рассматривает вариант продажи Головина за € 25 млн, а «Зенит» входит в число претендентов на игрока. 30-летний россиянин выступает за монегасков с лета 2018 года, он провёл 267 матчей, забил 39 голов и отдал 46 результативных передач.

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