15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Зенита» Семак: трофей Суперкубка весит месяц работы

Главный тренер «Зенита» Семак: трофей Суперкубка весит месяц работы
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящем матче за OLIMPBET Суперкубок России — 2026 с московским «Спартаком».

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В эквиваленте трофей Суперкубка весит месяц работы (смеётся). Обе команды заслуженно попали в этот микротурнир. Будет приятно сыграть со «Спартаком», который показывал хороший футбол», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Встреча запланирована на субботу, 18 июля, местом проведения выбран стадион «Нижний Новгород». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Зенит» квалифицировался в решающий матч благодаря чемпионству в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги, а «Спартак» — после победы в Суперфинале Кубка России.

Материалы по теме
Игрок «Спартака» Зобнин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android