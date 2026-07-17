Главный тренер «Зенита» Семак: трофей Суперкубка весит месяц работы

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящем матче за OLIMPBET Суперкубок России — 2026 с московским «Спартаком».

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«В эквиваленте трофей Суперкубка весит месяц работы (смеётся). Обе команды заслуженно попали в этот микротурнир. Будет приятно сыграть со «Спартаком», который показывал хороший футбол», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Встреча запланирована на субботу, 18 июля, местом проведения выбран стадион «Нижний Новгород». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Зенит» квалифицировался в решающий матч благодаря чемпионству в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги, а «Спартак» — после победы в Суперфинале Кубка России.