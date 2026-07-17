Карлос Сайнс-младший дал прогноз на финал ЧМ-2026

Пилот «Формулы‑1» Карлос Сайнс в преддверии финала чемпионата мира 2026 года между Испанией и Аргентиной оценил шансы соотечественников. Испанец назвал команду Луиса де ла Фуэнте сильнейшей по игре на турнире, однако предостерёг от излишней уверенности, напомнив о других факторах, влияющих на результат.

«На футбольном уровне, думаю, да — мы играем очень хорошо, лучше любой другой сборной. Но знаем, что чемпионаты мира выигрываются не только футболом. Они выигрываются голами и умением действовать в моменты максимального давления, как это не удалось Англии, когда они вышли вперёд. Если бы всё решал футбол, да, но на чемпионате мира влияет много вещей — психология, давление. Очевидно, Аргентина с её атакой может принести нам проблемы в любой момент. Это будет очень конкурентный и весёлый финал», — цитирует Сайнса DAZN.

Финал Испания — Аргентина пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф». Испанцы ни разу не проигрывали на турнире и пропустили лишь один гол в основное время, аргентинцы защищают титул, завоёванный в 2022 году.