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Карлос Сайнс-младший дал прогноз на финал ЧМ-2026

Карлос Сайнс-младший дал прогноз на финал ЧМ-2026
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Пилот «Формулы‑1» Карлос Сайнс в преддверии финала чемпионата мира 2026 года между Испанией и Аргентиной оценил шансы соотечественников. Испанец назвал команду Луиса де ла Фуэнте сильнейшей по игре на турнире, однако предостерёг от излишней уверенности, напомнив о других факторах, влияющих на результат.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На футбольном уровне, думаю, да — мы играем очень хорошо, лучше любой другой сборной. Но знаем, что чемпионаты мира выигрываются не только футболом. Они выигрываются голами и умением действовать в моменты максимального давления, как это не удалось Англии, когда они вышли вперёд. Если бы всё решал футбол, да, но на чемпионате мира влияет много вещей — психология, давление. Очевидно, Аргентина с её атакой может принести нам проблемы в любой момент. Это будет очень конкурентный и весёлый финал», — цитирует Сайнса DAZN.

Финал Испания — Аргентина пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф». Испанцы ни разу не проигрывали на турнире и пропустили лишь один гол в основное время, аргентинцы защищают титул, завоёванный в 2022 году.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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