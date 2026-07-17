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Воспитанник «Барселоны» Куэнка перешёл в «Комо»

Воспитанник «Барселоны» Куэнка перешёл в «Комо»
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19-летний защитник Андрес Куэнка, являющийся воспитанником академии «Барселоны», подписал контракт с «Комо» до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Андрес Куэнка — молодой защитник с великолепными техническими качествами, энергией и силой. Это современный защитник, который комфортно чувствует себя с мячом и уверенно начинает атаки. Мы уверены, что в рамках нашего проекта он сможет значительно прогрессировать, очень рады приветствовать его в «Комо», — приводит слова главного тренера Сеска Фабрегаса официальный сайт «Комо».

Куэнка принял участие в трёх розыгрышах Юношеской лиги УЕФА. Он дебютировал за первую команду в матче Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (5:0) в 2024 году. Вторую половину сезона-2025/2026 защитник провёл в «Спортинге» из Хихона на правах аренды.

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