Воспитанник «Барселоны» Куэнка перешёл в «Комо»

19-летний защитник Андрес Куэнка, являющийся воспитанником академии «Барселоны», подписал контракт с «Комо» до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Андрес Куэнка — молодой защитник с великолепными техническими качествами, энергией и силой. Это современный защитник, который комфортно чувствует себя с мячом и уверенно начинает атаки. Мы уверены, что в рамках нашего проекта он сможет значительно прогрессировать, очень рады приветствовать его в «Комо», — приводит слова главного тренера Сеска Фабрегаса официальный сайт «Комо».

Куэнка принял участие в трёх розыгрышах Юношеской лиги УЕФА. Он дебютировал за первую команду в матче Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (5:0) в 2024 году. Вторую половину сезона-2025/2026 защитник провёл в «Спортинге» из Хихона на правах аренды.