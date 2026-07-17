Большой футбольный уикенд: Уличный футбол завершится совместным просмотром финала ЧМ-2026

18 и 19 июля в Москве состоится решающий уикенд четвёртого сезона турнира Уличный футбол. На площадке в «Депо. Три Вокзала» определится чемпион, а болельщиков ждут полуфиналы, матч за третье место, финал и совместный просмотр решающего матча чемпионата мира по футболу 2026.

В субботу, 18 июля, состоятся полуфинальные встречи. В 16:30 на поле выйдут «Союз Чемпионов» и «Амкал», а в 18:15 за вторую путёвку в финал поспорят 2DROTS и CTRL+V.

«Союз Чемпионов» подошёл к плей-офф в статусе главного фаворита. Команда Евгения Плющенко уверенно выиграла группу А, одержав три победы в трёх матчах и набрав максимальные девять очков. Действующий победитель турнира находится в прекрасной форме благодаря уверенной игре фигуристов в медийном составе и профессионалов в футбольном.

Вторым полуфиналистом от группы А стал CTRL+V. Команда рэперов завершила групповой этап с шестью очками, уверенно обеспечив себе место в решающей стадии турнира благодаря победе над Smol Squad в последнем туре. Главная ударная сила CTRL+V – Ринат Хасянов, забивший уже более 10 мячей на турнире и являющийся лучшим бомбардиром соревнований.

В группе B первое место заняли 2DROTS, набравшие семь очков. Команда сохранила лидерство даже после ничьей в основное время с «Кино Чертями». «Дроты» одержали две победы в серии послематчевых ударов. Вторым финишировал «Амкал», который завершил групповой этап с шестью очками, и в заключительном туре уверенно переиграл CSKA Family со счётом 14:5. Главные медийные футбольные команды страны заряжены на победу в турнире, о чём уже заявляли их представители.

Решающие матчи турнира пройдут в воскресенье, 19 июля. В 15:45 состоится матч за третье место, а в 17:15 начнётся финал, который определит победителя четвёртого сезона Уличный футбол.

После окончания финала площадка в «Депо. Три Вокзала» превратится в большую футбольную фан-зону. Здесь состоится совместный просмотр финала чемпионата мира по футболу 2026, а также интереснейший предматчевый квиз. Вместе с болельщиками главный матч мирового футбола будут смотреть селебрити – представители всех команд-участников Уличный футбол, а также другие звёзды и прославленные спортсмены, в том числе игроки женской Суперлиги по футболу и игроки чемпионата России по регби. Зрителей ждёт возможность не только поддержать своих фаворитов, но и провести вечер в компании известных спортсменов, артистов, блогеров и медийных персон, которые принимали участие в турнире.