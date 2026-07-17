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Певец Лазарев: у меня просили автограф, думая, что я Месси

Певец Лазарев: у меня просили автограф, думая, что я Месси
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Российский певец Сергей Лазарев рассказал, что его и раньше внешне сравнивали с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси. Популярность эта тема получила на днях, когда Лазарев ответил на шутку одного из пользователей соцсетей.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— В соцсетях заметили ваше сходство с Месси, а вы сразу включились в шутку и попросили поддержать вас в финале. Сравнивали ли вас с ним раньше или именно на этом ЧМ все внезапно увидели сходство?
— Да, меня с Месси сравнивали не раз. Уже достаточно давно ходят фотографии, на которых видно наше сходство. Плюс несколько раз, когда я бывал за границей, ко мне подходили фотографироваться и просили автограф, думая, что я Месси.

— Финал ЧМ пройдёт уже в это воскресенье. Будете смотреть матч или у вас другие планы — и Месси всё-таки придётся отдуваться на поле без вас?
— Да, буду смотреть финал, потому что мой сын — фанат футбола. Он приучил к футболу абсолютно всех: теперь вся семья, включая бабушку, смотрит матчи.
У сына любимый игрок — Мбаппе. Вообще он болеет за «Реал» Мадрид, но на чемпионате мира поддерживал Францию и очень расстроился, когда она вылетела. И поскольку он болеет за Мбаппе, мы, соответственно, тоже поддерживали его.
Сейчас в финале все будут болеть либо за Аргентину, либо за Испанию. Но так как Месси — человек, похожий на меня, или я похожий на него — играет за Аргентину, скорее всего, будем болеть за неё. Естественно, после всей этой истории со сравнением с Месси буду болеть за «брата-близнеца», — сказал Лазарев «Кинопоиску».

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