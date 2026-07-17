Зидан уже определился с составом тренерского штаба в сборной Франции — Романо

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сформировал состав помощников, с которыми он будет работать во главе сборной Франции. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Ранее Зидан согласовал сотрудничество с Федерацией футбола Франции, в этом месяце стороны подпишут все необходимые документы.

Зидан до этого работал на высшем уровне в клубном футболе. Во главе «Реала» в 2016-2018 и 2019-2021 годах он трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании и завоевал другие международные трофеи.

Дидье Дешам покинет пост главного тренера сборной Франции после матча за третье место на чемпионате мира — 2026, в котором «трёхцветные» 19 июля сыграют с национальной командой Англии. Специалист возглавлял национальную команду с 2012 года и привёл её к победе на мировом первенстве в 2018-м.