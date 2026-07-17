ФИФА и Белый дом обсудят риски проведения финала ЧМ-2026 на фоне лесных пожаров

Представители Белого дома встретятся с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в преддверии финала чемпионата мира — 2026, чтобы обсудить потенциальную опасность для здоровья, связанную с дымом от лесных пожаров в районе Нью-Йорка и Нью-Джерси. Об этом сообщает журналист Sky News Роб Харрис на своих страницах в социальных сетях.

Отмечается, что встреча пройдёт сегодня, 17 июля.

Ранее поступила информация, что решающий матч турнира между Испанией и Аргентиной могут перенести на фоне масштабных пожаров в Канаде, последствия которых распространились на северные штаты США, в том числе Нью-Йорк и Нью-Джерси. Из-за сильного задымления матч МЛС «Чикаго Файр» — «Ванкувер Уайткэпс» перенесли на 6 октября.

Также отмечалось, что перенос финала ЧМ-2026 маловероятен, но не исключён, если уровень загрязнения воздуха будет представлять угрозу для здоровья.