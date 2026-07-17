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Мохамед Салах и «Бешикташ» согласовали условия сотрудничества — Ауна

Мохамед Салах и «Бешикташ» согласовали условия сотрудничества — Ауна
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Бывший нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в устной форме согласовал условия сотрудничества с «Бешикташем». Об этом сообщает журналист Санти Ауна в социальной сети X.

Футболист будет зарабатывать € 10 млн в год, ещё € 2 млн предусмотрены в виде бонусов. Срок действия трудового договора египтянина с турецким клубом составит один год, в контракте будет опция продления ещё на один сезон.

Салах покинул стан мерсисайдцев по окончании минувшего сезона, в котором отметился 12 голами и 10 результативными передачами в 41 матче во всех турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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