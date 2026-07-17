Александр Соболев — о конкуренции в «Зените»: всё равно играть буду я!

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о своём отношении к конкуренции. Ранее в летнее трансферное окно в санкт-петербургский клуб перешёл форвард Фелипе Аугусто.

«Когда появляется новый конкурент, внутри просыпается желание быть ещё лучше — во всём. Только дайте мне шанс! Какой бы жёсткой ни была конкуренция, всегда говорил, что придёт моё время — и я буду играть. Возможно, не через две недели, а через месяц, два или три, но это обязательно случится. Кто-то над этими словами посмеивается — ради бога. Я такой — максималист.

Просто никогда не бывало — ни в Самаре, ни в Красноярске, ни тем более в «Спартаке». Везде конкуренция была серьёзная. Когда в «Спартак» приходил, там были Понсе и Ларссон. Тоже поначалу то играл, то не играл, но потом играл всегда. С приходом Шамара Николсона я вообще на семь матчей сел и практически не выходил. В конечном итоге всё равно играл я. К тому веду, что и в «Зените» играть буду я, как бы это ни звучало (улыбается)», — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.