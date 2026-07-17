15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шальке-04» объявил об аренде Госенса из «Фиорентины»

«Шальке-04» объявил об аренде Госенса из «Фиорентины»
Комментарии

Фланговый защитник Робин Госенс перешёл из «Фиорентины» в «Шальке-04» в рамках аренды. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Арендное соглашение сторон предполагает опцию выкупа прав на футболиста при выполнении определённых условий.

Робин Госенс является воспитанником немецкого и нидерландского футбола, на взрослом уровне футболист выступал за «Витесс», «Аталанту», миланский «Интер», «Унион» Берлин и ряд других команд. В 36 матчах прошлого клубного сезона защитник забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Госенса составляет € 4 млн.

Материалы по теме
Официально
«Фиорентина» объявила о подписании французского полузащитника Артюра Атта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android