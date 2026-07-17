«Шальке-04» объявил об аренде Госенса из «Фиорентины»

Фланговый защитник Робин Госенс перешёл из «Фиорентины» в «Шальке-04» в рамках аренды. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Арендное соглашение сторон предполагает опцию выкупа прав на футболиста при выполнении определённых условий.

Робин Госенс является воспитанником немецкого и нидерландского футбола, на взрослом уровне футболист выступал за «Витесс», «Аталанту», миланский «Интер», «Унион» Берлин и ряд других команд. В 36 матчах прошлого клубного сезона защитник забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Госенса составляет € 4 млн.