«Аталанта» продлила контракт с Эдерсоном, у которого сорвался трансфер в «МЮ»

«Аталанта» на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Эдерсоном. 27‑летний бразилец, выступающий за клуб с сезона‑2022/2023, заключил новое соглашение. По информации инсайдеров, контракт до 2030 года с опцией продления до 2031-го.

За четыре года в Бергамо Эдерсон провёл 180 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал шесть результативных передач. В 2024 году он стал одним из ключевых игроков команды, которая выиграла Лигу Европы. В текущем году футболист был вызван в сборную Бразилии для участия в чемпионате мира 2026 года.

«Аталанта» пожелала игроку дальнейших успехов в футболке клуба. Ранее сообщалось об интересе к Эдерсону со стороны «Манчестер Юнайтед», однако трансфер сорвался.