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Лучший бомбардир «Зенита» Соболев рассказал, почему не читает комментарии в соцсетях

Лучший бомбардир «Зенита» Соболев рассказал, почему не читает комментарии в соцсетях
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев рассказал, почему не читает комментарии в социальных сетях.

— В комменты хотя бы изредка заглядываешь?
— Не-не-не. Если в телеграме что-то выложу, могу первые пять сообщений глянуть — дальше даже не листаю. Неинтересно.

— Словом тебя невозможно ранить?
— Без шансов обидеть. Иммунитет уже выработался, — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Соболев забил 13 голов в сезоне-2025/2026, став лучшим бомбардиром команды из Санкт-Петербурга. В Российской Премьер-Лиге минувшего сезона сине-бело-голубые заняли первое место с 68 очками в 30 турах и опередили «Краснодар» на два очка.

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