Петр Чех оценил расклад сил в финальном матче ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины

Бывший вратарь сборной Чехии Петр Чех поделился ожиданиями от финала чемпионата мира — 2026, в котором встретятся национальные команды Испании и Аргентины. Встреча состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США), стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Думаю, что Испания справится с задачей. Но когда я смотрел последние полчаса полуфинала между Аргентиной и Англией, то увидел, что Аргентина показала феноменальную игру. Считаю, что такая игра и такой камбэк в полуфинале чемпионата мира действительно заставили их кровь кипеть. Кроме того, у аргентинцев были и другие опасные моменты: они часто попадали в штангу, но в итоге всё равно переломили ход игры.

Поэтому сборная Аргентины, безусловно, выйдет на поле в финале с большой уверенностью. Кроме того, они являются действующими чемпионами мира и обладают опытом, который необходим для победы на турнире, что может помочь им в финале. Поэтому я оцениваю шансы как 50 на 50. Но если Испания сыграет так же, как в полуфинале с Францией, то победит», — приводит слова Чеха Tribal Football со ссылкой на Flashscore.