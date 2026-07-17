«Астон Вилла» объявила о переходе швейцарца Манзамби

«Астон Вилла» подписала контракт с лучшим бомбардиром сборной Швейцарии на чемпионате мира — 2026 Йоханом Манзамби. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

20-летний полузащитник с 2024 года выступал в составе «Фрайбурга». За немецкий клуб он провёл 58 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал семь результативных передач. В минувшем сезоне Манзамби признали лучшим молодым игроком Лиги Европы.

На ЧМ-2026 швейцарец принял участие в четырёх матчах, забил три гола и отдал две голевые передачи. Он стал лучшим бомбардиром национальной команды в рамках турнира.

Сборная Швейцарии завершила выступление по результатам 1/4 финала ЧМ, уступив Аргентине (1:3 д. вр.). Манзамби не участвовал в этом матче из-за повреждения.