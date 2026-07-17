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Экс-защитник «МЮ» Эрик Бейи продолжит карьеру в «Коламбус Крю» из МЛС

Экс-защитник «МЮ» Эрик Бейи продолжит карьеру в «Коламбус Крю» из МЛС
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Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи в качестве свободного агента пополнил состав «Коламбус Крю» из МЛС. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из штата Огайо.

Срок действия трудового договора футболиста с «бригадой» рассчитан до лета 2027 года и имеет опцию продления на сезон-2027/2028 и сезон-2028/2029 — с лета 2027-го лига перейдёт на формат розыгрыша «осень-весна».

Помимо «Манчестер Юнайтед», Бейи ранее выступал за «Эспаньол», «Вильярреал», «Марсель» и «Бешикташ». Кроме того, защитник играл за сборную Кот-д'Ивуара.

На данный момент «Коламбус Крю» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС.

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