«История заслуживала другого конца, это болезненно». Госенс — об уходе из «Фиорентины»

Немецкий защитник Роберт Госенс, перешедший на правах аренды в «Шальке» из «Фиорентины», высказался об уходе из итальянского клуба.

«Когда два года назад у меня появилась возможность играть за «Фиорентину», был счастлив. Я и представить не мог, насколько ещё счастливее стану со временем. Мы нашли здесь дом.

Первый год здесь прошёл невероятно хорошо. Второй — невероятно плохо. Но что никогда не менялось, так это то, что каждый божий день я отдавал здесь свою жизнь. На поле и за его пределами. И что всегда вёл себя правильно — по отношению ко всем.

Сегодня закрывается глава, которая, как я думал, не закроется. Не так, не таким образом и не при таких обстоятельствах. Она наступила неожиданно, именно поэтому так болезненно.

В последние дни я много размышлял, потому что наше сердце сильно привязано к этому городу и этому клубу. Я ходил на тренировки, не создавая шума, до сих пор пытаюсь понять, что произошло за столь короткое время. Резкое решение исключить меня из состава глубоко задело меня, потому что считаю, что эта история заслуживала иного окончания. Клубы справедливо хотят самоотождествления, признательности, уважения и самоотдачи, но это работает и в обратную сторону. Считаю, что всегда давал всё это.

Мне бы очень хотелось бороться за своё место. Но бороться имеет смысл только тогда, когда есть шанс на победу.

С своей стороны ухожу только с благодарностью. Благодарностью за насыщенное и прекрасное время, проведённое в этом клубе, в этом невероятном городе.

И я ухожу с осознанием того, что оставил здесь свою жизнь и своё сердце — в каждую единственную секунду.

Спасибо всем, кто поддерживал меня здесь и кто сделал этот опыт таким особенным. Моим ребятам, которые стали для меня братьями. Кладовщикам, поварам и официантам. Каждому тренеру со своим штабом, у которых я всегда мог чему-то научиться. Медицинскому персоналу, без которого не всегда было бы возможно играть, который в прошлом году получил слишком много критики (во многом несправедливой). Болельщикам, которые дали мне ощущение, что имеет смысл то, что я делаю, которые с первой же минуты дали мне почувствовать себя как дома. И Рокко с его семьёй, которые дали мне эту возможность здесь.

К счастью, моя судьба ведёт меня к началу. Туда, где родилась моя любовь к этому виду спорта и где начался мой путь к осуществлению мечты.

Я вас люблю. До скорого», — написал Госенс в соцсетях.