Ямаль и Порро вернулись к тренировкам после сообщения о дискомфорте — COPE

Защитник и полузащитник сборной Испании Педро Порро и Ламин Ямаль возобновили тренировки в общей группе после пропуска занятий из-за дискомфорта. Об этом сообщает издание COPE.

Ранее сообщалось, что оба футболиста завершили встречу 1/2 финала чемпионата мира — 2026 с Францией (2:0) с мышечным дискомфортом, поэтому в четверг тренировались индивидуально, чтобы избежать лишнего риска. Однако после восстановления, как отмечает источник, их состояние стабилизировалось, поэтому Ямаль и Порро сыграют с Аргентиной в решающем матче.

Финальный матч ЧМ-2026 пройдёт в воскресенье, 19 июля, на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.