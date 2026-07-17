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Ямаль и Порро вернулись к тренировкам после сообщения о дискомфорте — COPE

Ямаль и Порро вернулись к тренировкам после сообщения о дискомфорте — COPE
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Защитник и полузащитник сборной Испании Педро Порро и Ламин Ямаль возобновили тренировки в общей группе после пропуска занятий из-за дискомфорта. Об этом сообщает издание COPE.

Ранее сообщалось, что оба футболиста завершили встречу 1/2 финала чемпионата мира — 2026 с Францией (2:0) с мышечным дискомфортом, поэтому в четверг тренировались индивидуально, чтобы избежать лишнего риска. Однако после восстановления, как отмечает источник, их состояние стабилизировалось, поэтому Ямаль и Порро сыграют с Аргентиной в решающем матче.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Финальный матч ЧМ-2026 пройдёт в воскресенье, 19 июля, на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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