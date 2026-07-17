«Мы верили, что это будет наше лето». Гехи — о поражении в полуфинале ЧМ-2026

Защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Марк Гехи опубликовал обращение к болельщикам после поражения от Аргентины в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Англичане уступили со счётом 1:2, пропустив два мяча в концовке, и завершили борьбу за титул.

«Действительно верили, что это будет наше лето, поэтому сейчас очень больно. Это расстраивает, но я не могу перестать гордиться, что ношу эту футболку. Детская мечта и воспоминания, которые запомню навсегда. Мы вынесем урок и станем сильнее. Спасибо каждому, кто поддерживал нас — из дома или здесь, в США. Ваша поддержка никогда не оставалась незамеченной. Спасибо, Иисус, всегда», — написал Гехи в соцсетях.

26‑летний защитник провёл на турнире семь матчей, результативными действиями не отметился. Сборная Англии 19 июля сыграет с Францией в матче за третье место.