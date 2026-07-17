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Лучший бомбардир «Зенита» Соболев ответил, как его изменили деньги и популярность

Лучший бомбардир «Зенита» Соболев ответил, как его изменили деньги и популярность
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил, как его изменили деньги и популярность.

«В любом случае популярность и финансовое положение меняют людей. Наверное, я тоже изменился, даже если сам этого не замечаю. Это в большей степени касается привычек, быта. А в остальном такой же простой парень, как и был. Некоторые судят обо мне по картинке в телевизоре, каким-то интервью. У кого-то этот образ вызывает раздражение, даже ненависть. Кто-то считает меня плохим, глупым или неадекватным, не задумываясь, что какие-то вещи порой делаю специально, чтобы подыграть фанатам. После более-менее плотного общения в жизни люди, как правило, меняют своё мнение обо мне», — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Соболев забил 13 голов в сезоне-2025/2026, став лучшим бомбардиром команды из Санкт-Петербурга.

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