Лучший бомбардир «Зенита» Соболев ответил, как его изменили деньги и популярность

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил, как его изменили деньги и популярность.

«В любом случае популярность и финансовое положение меняют людей. Наверное, я тоже изменился, даже если сам этого не замечаю. Это в большей степени касается привычек, быта. А в остальном такой же простой парень, как и был. Некоторые судят обо мне по картинке в телевизоре, каким-то интервью. У кого-то этот образ вызывает раздражение, даже ненависть. Кто-то считает меня плохим, глупым или неадекватным, не задумываясь, что какие-то вещи порой делаю специально, чтобы подыграть фанатам. После более-менее плотного общения в жизни люди, как правило, меняют своё мнение обо мне», — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Соболев забил 13 голов в сезоне-2025/2026, став лучшим бомбардиром команды из Санкт-Петербурга.