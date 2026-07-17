Беллингем опубликовал трогательное стихотворение, сочинённое водителем сборной Англии

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем опубликовал фотографию листа бумаги со стихотворением водителя национальной команды. Это первый пост игрока после поражения в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2026 с Аргентиной (1:2).

В стихотворении «Путь льва», которым поделился полузащитник, говорится о стойкости духа и умении преодолевать трудности:

«Выносливость — верный друг.

Она идёт рядом с тобой до самого конца.

Пока другие сдаются перед властью боли,

Она тихо шепчет: «Стой до конца», — говорится в тексте.

Сборная Англии сыграет с Францией в матче за третье место ЧМ-2026. Встреча состоится 19 июля, начало — в 00:00 мск.