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Беллингем опубликовал трогательное стихотворение, сочинённое водителем сборной Англии

Беллингем опубликовал трогательное стихотворение, сочинённое водителем сборной Англии
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем опубликовал фотографию листа бумаги со стихотворением водителя национальной команды. Это первый пост игрока после поражения в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2026 с Аргентиной (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

В стихотворении «Путь льва», которым поделился полузащитник, говорится о стойкости духа и умении преодолевать трудности:

«Выносливость — верный друг.
Она идёт рядом с тобой до самого конца.
Пока другие сдаются перед властью боли,
Она тихо шепчет: «Стой до конца», — говорится в тексте.

Сборная Англии сыграет с Францией в матче за третье место ЧМ-2026. Встреча состоится 19 июля, начало — в 00:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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