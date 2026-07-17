Чех объяснил, почему его огорчило решение Шика завершить карьеру в сборной Чехии в 30 лет

Бывший вратарь сборной Чехии Петр Чех прокомментировал решение нападающего леверкузенского «Байера» Патрика Шика завершить карьеру в национальной команде в 30 лет.

«Меня больше всего огорчает, что, имея в своём распоряжении одного из лучших бомбардиров Бундеслиги, принимается такое решение. В последнее время слишком много споров велось о роли Патрика в сборной — должен ли он играть или нет. Меня удивляет, что не был найден способ в полной мере использовать его огромный потенциал, чтобы он забивал голы так же, как и в своём клубе. Каждая команда и тактическая схема специфичны, но если у вас есть игрок такого уровня, вы должны найти способ выжать из него максимум», — приводит слова Чеха Tribal Football со ссылкой на Flashscore.