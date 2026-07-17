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ЦСКА — Ростов, результат матча 17 июля 2026, счет 2:0, 14-й тур женской Суперлиги 2026

ЦСКА победил «Ростов» в матче 14-го тура женской Суперлиги
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Завершился матч 14-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между московским ЦСКА и «Ростовом». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Марина Крупская из Екатеринбурга. Игра закончилась победой красно-синих со счётом 2:0.

Россия — Суперлига (ж) . 14-й тур
17 июля 2026, пятница. 18:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов (ж)
Ростов-на-Дону
1:0 Смирнова – 33'     2:0 Николич – 48'    

Первый гол в матче забила Надежда Смирнова. Полузащитница ЦСКА отличилась на 33-й минуте, реализовав пенальти. Во втором тайме на 48-й минуте боснийская нападающая армейцев Милена Николич забила второй гол своей команды.

После 13 матчей чемпионата России ЦСКА набрал 34 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Ростов» располагается на 11-й строчке, в активе жёлто-синих семь очков после 13 игр.

Календарь Суперлиги сезона-2026
Турнирная таблица Суперлиги сезона-2026
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