ЦСКА победил «Ростов» в матче 14-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 14-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между московским ЦСКА и «Ростовом». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Марина Крупская из Екатеринбурга. Игра закончилась победой красно-синих со счётом 2:0.

Первый гол в матче забила Надежда Смирнова. Полузащитница ЦСКА отличилась на 33-й минуте, реализовав пенальти. Во втором тайме на 48-й минуте боснийская нападающая армейцев Милена Николич забила второй гол своей команды.

После 13 матчей чемпионата России ЦСКА набрал 34 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Ростов» располагается на 11-й строчке, в активе жёлто-синих семь очков после 13 игр.