Петр Чех рассказал, каким образом он мог бы провести реформы в чешском футболе

Бывший вратарь сборной Чехии Петр Чех ответил, на что следует обратить внимание для улучшения качества футбола в стране.

«У меня много идей, вижу решение сложившейся ситуации в инвестициях в тренеров, создании чёткой системы и поддержке школьного спорта. Кто-то может возразить, что об этом легко рассуждать, но у меня нет полномочий изменить это самостоятельно без сотрудничества клубов, государства и министерств.

Меня часто спрашивают, почему я сам этим не занимаюсь. Отвечаю, что живу за границей, такую ​​работу нельзя выполнять удалённо по телефону. Нужно быть на месте и общаться с людьми. Принятие решений из офиса, не зная реальной ситуации, часто приносит больше вреда, чем пользы. Пока у меня не будет возможности проводить большую часть времени в Чехии, я не могу вмешиваться. Но это не мешает мне иметь чёткое мнение по этому вопросу», — приводит слова Чеха Tribal Football со ссылкой на Flashscore.