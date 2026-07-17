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«Желание победить должно быть сильнее страха проиграть». Родри — про финал ЧМ-2026

«Желание победить должно быть сильнее страха проиграть». Родри — про финал ЧМ-2026
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Капитан сборной Испании Родри назвал предстоящий финал чемпионата мира 2026 года с Аргентиной главным матчем в карьере. Полузащитник призвал партнёров выйти на поле с запредельной мотивацией и не думать о возможной неудаче.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это день, который бывает раз в жизни. Я сказал ребятам: «Желание победить должно быть сильнее страха проиграть. Смелость всегда вознаграждается. Если ты пахал ради этого и уже стоишь здесь — значит, можешь это сделать. Так что вперёд, до конца», — цитирует Родри AS.

Родри провёл на турнире семь матчей без результативных действий. В клубном сезоне за «Манчестер Сити» он сыграл 37 встреч, забил два гола и отдал одну передачу. Испания встретится с Аргентиной в финале 19 июля.

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