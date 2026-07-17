«Интер» представил выездную форму на сезон-2026/2027, вдохновлённую бейсболом

Миланский «Интер» на официальном сайте представил выездной комплект формы на сезон-2026/2027, производителем формы является бренд Nike. Новая экипировка итальянской команды вдохновлена бейсболом.

Фото: ФК «Интер»

«Бейсбол – это не просто спорт, это первое великое явление в американском спорте, превратившее свои визуальные коды в эстетический язык дизайна, оказавший влияние на моду, стиль и популярную культуру далеко за пределами игрового поля. Сегодня «Интер» переосмысливает это культурное наследие, используя его наиболее узнаваемые элементы в рамках собственной идентичности клуба.

Каждая деталь новой выездной формы отражает это сочетание стилей: от культовых синих полосок, идущих вертикально по белой основе, до контрастного воротника, вдохновлённого одной из самых знаковых черт классических бейсбольных маек», — сказано в сообщении итальянского клуба.