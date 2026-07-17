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Родри высказался о результативности Ямаля на ЧМ-2026

Родри высказался о результативности Ямаля на ЧМ-2026
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Капитан сборной Испании Родри высказался об игре Ламина Ямаля на чемпионате мира 2026 года. Он отметил, что 19-летний вингер «Барселоны» уже провёл очень зрелый турнир, а его лучший матч пришёлся на полуфинал с Францией.

«С Францией он выдал свой лучший матч. Ему не хватает только последнего штриха, какой-то гениальной вспышки, и гола, которого он так ждёт. Но я прежде всего ценю его работу без мяча — как он жертвует собой ради команды, как понимает, в какие моменты нужно отрабатывать назад», — цитирует Родри AS.

Ямаль провёл на турнире семь матчей и забил один гол. Родри — 30‑летний опорный полузащитник «Манчестер Сити», в текущем сезоне сыграл 37 матчей за клуб (два гола, одна передача), на ЧМ-2026 выходил в старте во всех семи встречах.

Испания сыграет в финале ЧМ-2026 со сборной Аргентины 19 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
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