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«Не думаю, что Гвардиоле скучно». Лескотт — о возможной работе тренера в сборной Англии

«Не думаю, что Гвардиоле скучно». Лескотт — о возможной работе тренера в сборной Англии
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Экс-защитник сборной Англии Джолеон Лескотт оценил вероятность назначения Хосепа Гвардиолы на пост главного тренера «трёх львов». Ранее специалист покинул «Манчестер Сити». Сейчас английской национальной командой руководит Томас Тухель, который дошёл с ней до полуфинала чемпионата мира — 2026.

«Не думаю, что Пепу скучно. Учитывая, как быстро люди могут отвернуться от тебя, вряд ли он захочет принять этот пост!

Что касается Томаса Тухеля, у нас есть причины для огорчения из-за выступления на чемпионате мира, но не думаю, что нам следует сразу же возлагать вину на кого-то конкретного. Не существует никакого безусловного права на победу в чемпионате, особенно когда доходишь до полуфинала и играешь с действующим победителем турнира, возможно, и с величайшим игроком в истории футбола.

Так что хотя мы и добрались до столь поздней стадии чемпионата мира, всё же не превзошли самих себя, хоть и ждали этого, а также находились в четвёрке лучших. К сожалению для нас, всё сложилось не в наших интересах», — приводит слова Лескотта Goal.com.

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