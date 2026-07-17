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Родина — Пролетер 023, результат матча 17 июля 2026, счет 0:0, товарищеская ира 2026

«Родина» и сербский «Пролетер 023» сыграли вничью в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между московской «Родиной» и «Пролетер 023» из Сербии. Встреча прошла в закрытом формате, без прямой трансляции и болельщиков. Матч закончился вничью со счётом 0:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
17 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
Родина
Москва, Россия
Окончен
0 : 0
Пролетер 023
Зренянин, Сербия

Команды не смогли открыть счёт по ходу встречи.

18 июля столичный клуб завершит тренировочный сбор в Сербии встречей с «Маккаби» из Петах-Тиквы.

В минувшем сезоне «Родина» стала победителем Лиги Pari. Команда набрала 68 очков и получила право выступить в высшем дивизионе российского футбола сезона-2026/2027. В 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги «Родина» на выезде сыграет со «Спартаком» 25 июля.

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