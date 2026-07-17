«Родина» и сербский «Пролетер 023» сыграли вничью в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между московской «Родиной» и «Пролетер 023» из Сербии. Встреча прошла в закрытом формате, без прямой трансляции и болельщиков. Матч закончился вничью со счётом 0:0.

Команды не смогли открыть счёт по ходу встречи.

18 июля столичный клуб завершит тренировочный сбор в Сербии встречей с «Маккаби» из Петах-Тиквы.

В минувшем сезоне «Родина» стала победителем Лиги Pari. Команда набрала 68 очков и получила право выступить в высшем дивизионе российского футбола сезона-2026/2027. В 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги «Родина» на выезде сыграет со «Спартаком» 25 июля.