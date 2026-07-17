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«Не знаю, где он будет играть». Агент Салаха — на фоне слухов про «Бешикташ»

«Не знаю, где он будет играть». Агент Салаха — на фоне слухов про «Бешикташ»
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Футбольный агент Рами Аббас, представляющий интересы египетского нападающего Мохамеда Салаха, вновь заявил, что не знает, где его клиент продолжит карьеру.

«Лично не знаю, где Мохамед будет играть в следующем сезоне. О чём это вам говорит?» — написал Аббас в Х.

Ранее сообщалось, что Салах согласовал контракт с «Бешикташем». Футболист будет зарабатывать € 10 млн в год, ещё € 2 млн предусмотрены в виде бонусов. Срок действия трудового договора египтянина с турецким клубом составит один год, в контракте будет опция продления ещё на один сезон.

Салах покинул стан мерсисайдцев по окончании минувшего сезона, в котором отметился 12 голами и 10 результативными передачами в 41 матче во всех турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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