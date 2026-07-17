«Не знаю, где он будет играть». Агент Салаха — на фоне слухов про «Бешикташ»

Футбольный агент Рами Аббас, представляющий интересы египетского нападающего Мохамеда Салаха, вновь заявил, что не знает, где его клиент продолжит карьеру.

«Лично не знаю, где Мохамед будет играть в следующем сезоне. О чём это вам говорит?» — написал Аббас в Х.

Ранее сообщалось, что Салах согласовал контракт с «Бешикташем». Футболист будет зарабатывать € 10 млн в год, ещё € 2 млн предусмотрены в виде бонусов. Срок действия трудового договора египтянина с турецким клубом составит один год, в контракте будет опция продления ещё на один сезон.

Салах покинул стан мерсисайдцев по окончании минувшего сезона, в котором отметился 12 голами и 10 результативными передачами в 41 матче во всех турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.