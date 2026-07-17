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Родри рассказал, как нейтрализовать Месси

Родри рассказал, как нейтрализовать Месси
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Капитан сборной Испании Родри поделился тактическими соображениями, как сдерживать Лионеля Месси в финале чемпионата мира 2026 года. По его мнению, ключом станет высокий прессинг и правильная позиционная игра.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первое — оттеснить его подальше от штрафной. Второе — когда уже приходится обороняться, нужно быть ближе, действовать агрессивнее, не садиться слишком низко. Мы — команда, которая прессингует вперёд, заставляя соперника откатываться назад, это будет главным ключом. Но с Лео, который часто непредсказуем, надо быть очень внимательным», — цитирует Родри AS.

Родри также назвал Месси лучшим игроком турнира, подчеркнув, что в 39 лет он остаётся решающей фигурой для Аргентины. Испанец провёл на ЧМ‑2026 семь матчей, в клубном сезоне на его счету 37 игр, два гола, одна передача.

Испания сыграет в финале ЧМ-2026 со сборной Аргентины 19 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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