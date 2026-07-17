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Родри рассказал, как Гвардиола помог ему подойти к ЧМ-2026 на пике формы

Родри рассказал, как Гвардиола помог ему подойти к ЧМ-2026 на пике формы
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Полузащитник сборной Испании Родри объяснил, как совместно с тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой выстроил план подготовки к чемпионату мира 2026 года. После череды травм он сознательно снизил нагрузки в клубном сезоне, чтобы выйти на пик формы к лету.

«Это был не один разговор, а множество моментов общения с Пепом. Я возвращался после серьёзной травмы, этот год был для роста, прежде всего мышечного. Нужно было проявить ум, остановиться и укрепить тело. С января я начал сильно прибавлять и почти до конца сезона, за исключением двухнедельной паузы, шёл вверх. Я понимал, что этот сезон — для правильной подготовки с прицелом именно на чемпионат мира», — цитирует Родри AS.

В клубном сезоне-2025/2026 Родри провёл 37 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. На ЧМ‑2026 он сыграл во всех семи встречах без результативных действий.

Финал Испания — Аргентина пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф». Испанцы ни разу не проигрывали на турнире и пропустили лишь один гол в основное время, аргентинцы защищают титул, завоёванный в 2022 году.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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