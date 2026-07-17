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Родри: Касильяс — единственный, кто поднял кубок мира для Испании, надеюсь, мы это изменим

Родри: Касильяс — единственный, кто поднял кубок мира для Испании, надеюсь, мы это изменим
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Капитан сборной Испании Родри вспомнил о разговоре с Икером Касильясом, который пока остаётся единственным капитаном испанцев, поднимавшим над головой кубок мира. Полузащитник надеется, что в финале ЧМ‑2026 его команда перепишет историю.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я виделся с ним в день матча с Уругваем, в зоне раздевалок мы немного поговорили. Он — единственный капитан Испании, который смог поднять кубок мира. Надеюсь, в воскресенье мы изменим и улучшим историю. Сейчас главное — спокойствие. Когда ты в такой ситуации, можно заторопиться, поддаться тревоге от желания победить, поэтому надо передавать группе спокойствие. Восстановиться и подойти к финалу с желанием его выиграть», — цитирует Родри AS.

Испания встретится с Аргентиной в финале 19 июля. Родри — 30‑летний опорный полузащитник «Манчестер Сити», провёл на турнире семь матчей без результативных действий, в клубном сезоне — 37 игр, два гола и одна передача.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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