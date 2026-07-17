Родри: Касильяс — единственный, кто поднял кубок мира для Испании, надеюсь, мы это изменим

Капитан сборной Испании Родри вспомнил о разговоре с Икером Касильясом, который пока остаётся единственным капитаном испанцев, поднимавшим над головой кубок мира. Полузащитник надеется, что в финале ЧМ‑2026 его команда перепишет историю.

«Я виделся с ним в день матча с Уругваем, в зоне раздевалок мы немного поговорили. Он — единственный капитан Испании, который смог поднять кубок мира. Надеюсь, в воскресенье мы изменим и улучшим историю. Сейчас главное — спокойствие. Когда ты в такой ситуации, можно заторопиться, поддаться тревоге от желания победить, поэтому надо передавать группе спокойствие. Восстановиться и подойти к финалу с желанием его выиграть», — цитирует Родри AS.

Испания встретится с Аргентиной в финале 19 июля. Родри — 30‑летний опорный полузащитник «Манчестер Сити», провёл на турнире семь матчей без результативных действий, в клубном сезоне — 37 игр, два гола и одна передача.