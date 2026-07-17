В «Барселоне» впечатлены выступлением защитника Испании Порро на ЧМ — Mundo Deportivo

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и спортивный директор каталонского клуба Деку впечатлены выступлением флангового защитника сборной Испании Педро Порро на чемпионате мира по футболу 2026 года, но трансфер фулбека в испанский клуб остаётся маловероятным. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, контракт Порро с «Тоттенхэм Хотспур», переподписанный 14 июня 2026 года, делает переход футболиста практически невозможным. С наибольшей вероятностью сине-гранатовые попробуют совершить трансфер Жоау Канселу из «Аль-Хиляля».

В сезоне-2025/2026 Порро принял участие в 47 матчах за клуб во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач. На ЧМ-2026 защитник сыграл в пяти встречах и отличился дважды. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 35 млн.

В финальном матче мирового первенства сборная Испании встретится с национальной командой Аргентины. Игра пройдёт в воскресенье, 19 июля.