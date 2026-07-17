Лескотт: никто не сможет поставить под сомнение любовь Грилиша к футболу

Экс-защитник сборной Англии Джолеон Лескотт поделился мнением о будущем нападающего Джека Грилиша в «Манчестер Сити» на фоне ухода из команды главного тренера Хосепа Гвардиолы. В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал за «Эвертон», ранее появились слухи, что «ириски» могут выкупить его на постоянной основе.

«Думаю, в любом случае — будь то в «Эвертоне» или «Сити», это станет свежим стартом для Джека. Тот факт, что в команде теперь новый тренер, даёт Грилишу возможность продемонстрировать свои амбиции, свою страсть к игре. Полагаю, никто не сможет поставить под сомнение его любовь к футболу. Зная Джека так хорошо, как его знаю я, могу сказать, что он настоящий знаток футбола, искренне любит игру, поэтому, где бы он ни оказался, уверен, любая команда получит по-настоящему сильную версию Грилиша. Ему есть что дать игре не для того чтобы что-то доказывать, а просто ради желания прогрессировать и играть», — приводит слова Лескотта Goal.com.