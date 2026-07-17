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Тренер «Брюгге»: переход Дзолиса в «Арсенал» — большое событие для бельгийского футбола

Тренер «Брюгге»: переход Дзолиса в «Арсенал» — большое событие для бельгийского футбола
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Главный тренер бельгийского «Брюгге» Иван Леко прокомментировал состоявшийся переход вингера Кристоса Дзолиса в лондонский «Арсенал». Специалист заявил, что 24-летний грек полностью заслужил возможность выступать за один из сильнейших клубов Европы.

«Он заслужил возможность подписать контракт с одним из крупнейших клубов Европы. Это большое событие для «Брюгге» и всего бельгийского футбола. Очень рад за него, но мне самому, конечно, грустно! Кристос абсолютно заслужил этот переход», — цитирует Леко DAZN.

Ранее множество авторитетных источников заявляли, что «Арсенал» достиг с «Брюгге» соглашения о трансфере Дзолиса за € 40 млн. В минувшем сезоне грек провёл 52 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 29 голевых передач. За сборную Греции вингер провёл 34 матча и забил девять голов.

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