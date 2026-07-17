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Лапорт — о настрое Испании на финал ЧМ-2026: всё, что не будет победой, станет ударом

Лапорт — о настрое Испании на финал ЧМ-2026: всё, что не будет победой, станет ударом
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Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт перед финалом чемпионата мира 2026 года заявил, что команда не считает выход в решающий матч достаточным достижением. Для испанцев значимым результатом будет только победа над Аргентиной.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всё, что не будет победой, станет для нас ударом. Это очевидно. Не хотим останавливаться на полпути. Многие в нас не верили с самого начала, но мы сами верили в свои силы. У нас есть всё, чтобы добиться успеха. Дойти до финала, выбив таких грандов, показывать такую игру — это прекрасно, но мы настроены только на победу», — цитирует Лапорта Marca.

Защита Испании пропустила меньше всех и подходит к финалу, пропустив лишь один гол в основное время за весь чемпионат мира.

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