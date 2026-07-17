Экс-игрок Аргентины Сабалета — о Месси: было честью наблюдать за игроком с таким талантом

Бывший футболист сборной Аргентины Пабло Сабалета рассказал о начальном этапе карьеры Лионеля Месси в национальной команде.

— Как быстро вы поняли, насколько хорош Месси?

— С самой первой тренировки. Мы много играли в мини-футбол. Если ты был в команде Месси, почти наверняка побеждал с большим отрывом. Мне это нравилось. Но если играл против него, всё было по-другому, потому что он сильно усложнял жизнь. Для меня было честью наблюдать за игроком с таким талантом в столь юном возрасте. Он впечатлял.

— Каким был его характер в то время?

— Он всегда был довольно замкнутым. Лионель не сразу раскрылся, что было вполне естественно, потому что он никого из нас толком не знал. Но постепенно начал обретать уверенность. В то время Месси делил комнату с Серхио Агуэро, это помогло ему раскрыться. В конце концов он стал лидером, мы все стали равняться на него. Как только Лионель понял, насколько сильно его любят в команде, как все оберегают, он раскрылся.

Эта тенденция сохранялась на протяжении всей его карьеры. Когда Месси вернулся в «Барселону», Роналдиньо и опытные игроки взяли его под свою опеку. Позже, когда он стал лидером команды, его окружали футболисты, которых Лионель знал много лет, — приводит слова Сабалеты официальный сайт ФИФА.

В финальном матче ЧМ-2026 сборная Аргентины встретится с командой Испании.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальная игра состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является команда Аргентины.