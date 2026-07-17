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Лапорт — об агрессивности Аргентины: в последних матчах мы видели странные вещи

Лапорт — об агрессивности Аргентины: в последних матчах мы видели странные вещи
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Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт выразил обеспокоенность манерой игры аргентинцев, допускающих чрезмерную жёсткость. По его словам, судьям нужно строже контролировать подобные моменты, чтобы финал не превратился в хаос.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В последних матчах Аргентины мы видели вещи, которые нас сильно удивили. Действия, которые оставляют без внимания. Аргентина — команда, которая делает много грязи на поле. Такое нельзя допускать, тем более на больших турнирах, потому что это может выбить из колеи и разозлить. Если один или два игрока начнут это делать, матч выйдет из-под контроля. Мы весь турнир были честной командой в этом смысле: не били исподтишка, не совершали безумных фолов. Надеюсь, так будет и в финале. Но многое будет зависеть от судейства», — цитирует Лапорта Marca.

Финал Испания — Аргентина пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф». Аргентинцы защищают титул, выигранный в 2022 году.

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