Лапорт — об агрессивности Аргентины: в последних матчах мы видели странные вещи

Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт выразил обеспокоенность манерой игры аргентинцев, допускающих чрезмерную жёсткость. По его словам, судьям нужно строже контролировать подобные моменты, чтобы финал не превратился в хаос.

«В последних матчах Аргентины мы видели вещи, которые нас сильно удивили. Действия, которые оставляют без внимания. Аргентина — команда, которая делает много грязи на поле. Такое нельзя допускать, тем более на больших турнирах, потому что это может выбить из колеи и разозлить. Если один или два игрока начнут это делать, матч выйдет из-под контроля. Мы весь турнир были честной командой в этом смысле: не били исподтишка, не совершали безумных фолов. Надеюсь, так будет и в финале. Но многое будет зависеть от судейства», — цитирует Лапорта Marca.

Финал Испания — Аргентина пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф». Аргентинцы защищают титул, выигранный в 2022 году.