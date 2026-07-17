Дешам: сборная Франции — лучшее, что случилось в моей профессиональной жизни

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о предстоящем матче за третье место на чемпионате мира — 2026 с национальной командой Англии. Эта игра станет для Дешама последней во главе «трёхцветных», он руководил командой с 2012 года.

«Чувствую ответственность за результат в предстоящем матче, который отнюдь не является товарищеским. Это не та игра, к участию в которой мы стремились, но она есть. Это матч за третье место, я вместе со своим штабом и игроками обязан сделать всё возможное для победы. Англичане не хотели этого матча, да и мы тоже, но такова реальность, это цель, то, о чём я думаю.

В глубине души прекрасно понимаю, что скоро опустится занавес. Не хочу никого расстраивать, но знаю, что буду скучать по сборной Франции, мне посчастливилось быть там в этой футболке, пережить великолепные моменты и сложные испытания. Занавес опустился, но жизнь продолжается. Не знаю, что будет дальше, но я по своему мышлению позитивный человек. Всё будет хорошо. Сборная Франции — лучшее, что случилось в моей профессиональной жизни. 25 лет оставляют свой след в жизни мужчины или женщины (Дешам играл за сборную Франции с 1989 по 2000 год. — Прим. «Чемпионата»), особенно потому что создают незабываемые воспоминания. Но самое важное — это всегда то, что ждёт впереди», — приводит слова Дешама L'Équipe.