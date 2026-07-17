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Нападающий «Краснодара» Густаво Сантос перешёл в аренду в греческий «Волос»

Нападающий «Краснодара» Густаво Сантос перешёл в аренду в греческий «Волос»
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Бразильский нападающий «Краснодара» Густаво Сантос проведёт сезон-2026/2027 в аренде в греческом «Волосе».

«Футбольные клубы «Краснодар» и «Волос» оформили аренду Густаво Сантоса. Фланговый нападающий проведёт сезон в греческом клубе, срок аренды истекает 30 июня 2027 года», — сообщается в телеграм-канале «Краснодара».

В минувшем сезоне Сантос выступал за «Краснодар» и «Сочи» в рамках аренды. Всего он провёл 14 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых не забил голов и отдал две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с «быками» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

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