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Лапорт — о Месси: у меня, к сожалению, много матчей против него

Лапорт — о Месси: у меня, к сожалению, много матчей против него
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Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт признался, что считает Лионеля Месси легендой, за игрой которого он следил с детства. При этом испанец надеется, что финал чемпионата мира 2026 года закончится победой его команды.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Месси — легенда на все времена. Мы все с детства смотрели видео с ним. У меня, к сожалению, много матчей против него и фотографий с Лионелем. Он появляется в самые важные моменты. Во многих моих тоже. Это невероятный футболист, все им наслаждались. Но теперь надеюсь, что этот чемпионат мира будет для нас, а не для него», — цитирует Лапорта Marca.

Финал Испания — Аргентина пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф». Испанцы ни разу не уступали на турнире и пропустили лишь один гол в основное время, аргентинцы защищают титул, выигранный в 2022 году.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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