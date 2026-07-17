Экс-игрок дортмундской «Боруссии» и «Барселоны» Обамеянг перешёл в «Депортиво»

«Депортиво» на официальном сайте объявил о переходе в команду габонского нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

Футболист подписал с бело-голубыми трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2028 года.

В 41 матче прошлого клубного сезона 37-летний Обамеянг забил 14 голов и отдал 10 голевых передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн. Ранее нападающий выступал за «Лилль», «Монако», «Сент-Этьен», дортмундскую «Боруссию», «Арсенал», «Барселону», «Челси», «Марсель» и ряд других команд.

По итогам прошлого сезона «Депортиво» вышел в Ла Лигу.