Лапорт: наш успех в обороне — заслуга всей команды, а не только защитников

Центральный защитник сборной Испании Эмерик Лапорт объяснил, за счёт чего команда пропустила лишь один гол на всём чемпионате мира 2026 года. По его словам, надёжность в защите начинается с атакующих игроков, а не только с линии обороны.

«Я говорил это в нескольких интервью: думаю, это заслуга всей команды. Мы — последняя линия, но работа начинается с самого нападающего, который направляет прессинг, и заканчивается вратарём. Мы очень много трудимся, чтобы не пропустить, и это делает нас такими трудными для соперников», — цитирует Лапорта Marca.

Испания не пропускала в основное время с группового этапа, а единственный гол на турнире был забит в четвертьфинале против Бельгии. Лапорт, выступающий за «Атлетик», провёл все 7 матчей в старте и отдал 1 голевую передачу.

Финал Испания — Аргентина пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф». Аргентинцы защищают титул, завоёванный в 2022 году.