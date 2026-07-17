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Лапорт: наш успех в обороне — заслуга всей команды, а не только защитников

Лапорт: наш успех в обороне — заслуга всей команды, а не только защитников
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Центральный защитник сборной Испании Эмерик Лапорт объяснил, за счёт чего команда пропустила лишь один гол на всём чемпионате мира 2026 года. По его словам, надёжность в защите начинается с атакующих игроков, а не только с линии обороны.

«Я говорил это в нескольких интервью: думаю, это заслуга всей команды. Мы — последняя линия, но работа начинается с самого нападающего, который направляет прессинг, и заканчивается вратарём. Мы очень много трудимся, чтобы не пропустить, и это делает нас такими трудными для соперников», — цитирует Лапорта Marca.

Испания не пропускала в основное время с группового этапа, а единственный гол на турнире был забит в четвертьфинале против Бельгии. Лапорт, выступающий за «Атлетик», провёл все 7 матчей в старте и отдал 1 голевую передачу.

Финал Испания — Аргентина пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф». Аргентинцы защищают титул, завоёванный в 2022 году.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
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