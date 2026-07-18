Мерино — о фото, где Месси купает Ямаля: подумал, что это ИИ

Полузащитник сборной Испании Микель Мерино поделился впечатлениями от знаменитого снимка, на котором Лионель Месси купает младенца Ламина Ямаля. Футболист признался, что поначалу принял кадр за подделку.

«Честно говоря, это невероятно. Когда я впервые увидел эту фотографию, подумал, что это искусственный интеллект, что это ненастоящее. Забавно, как иногда складывается жизнь. Бывают особые моменты, когда кажется, что их срежиссировали, но так устроена жизнь — просто совпадения. Невероятно, что два лучших игрока — и надеюсь, в будущем Ламин тоже станет одним из величайших в истории — оказались на одном снимке. Надеюсь, мы увидим яркий финал с этими главными героями на пике формы, которые подарят болельщикам грандиозное зрелище», — цитирует Мерино Sky Sports.

Финал Испания — Аргентина пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф». Испанцы ни разу не уступали на турнире и пропустили лишь один гол в основное время, аргентинцы защищают титул, выигранный в 2022 году.