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Тренер сборной Испании де ла Фуэнте рассказал о настрое перед финалом ЧМ-2026

Тренер сборной Испании де ла Фуэнте рассказал о настрое перед финалом ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал, что он чувствует перед финальным матчем чемпионата мира — 2026 с национальной командой Аргентины. Встреча состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США), стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Что чувствуете за считанные часы до финала чемпионата мира?
— Мы подходим к этому событию спокойно, но с огромным воодушевлением и высокой мотивацией. В этом матче есть всё, что присуще таким принципиальным противостояниям, однако я сохраняю спокойствие и хладнокровие: наслаждаюсь моментом, прежде всего царящим между нами духом товарищества — он просто великолепен. Мне также очень нравится настрой игроков, они буквально горят желанием поскорее выйти на поле, — приводит слова де ла Фуэнте Sport.es.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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