Тренер сборной Испании де ла Фуэнте рассказал о настрое перед финалом ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал, что он чувствует перед финальным матчем чемпионата мира — 2026 с национальной командой Аргентины. Встреча состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США), стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

— Что чувствуете за считанные часы до финала чемпионата мира?

— Мы подходим к этому событию спокойно, но с огромным воодушевлением и высокой мотивацией. В этом матче есть всё, что присуще таким принципиальным противостояниям, однако я сохраняю спокойствие и хладнокровие: наслаждаюсь моментом, прежде всего царящим между нами духом товарищества — он просто великолепен. Мне также очень нравится настрой игроков, они буквально горят желанием поскорее выйти на поле, — приводит слова де ла Фуэнте Sport.es.